O Raid TT de Góis abre este fim-de-semana o campeonato nacional de Todo-o-Terreno e não faltam favoritos ao triunfo.

O CNTT vem de uma temporada de 2019 que foi histórica. Em 7 provas registaram-se 6 vencedores diferentes, em motos de 4 marcas diferentes (KTM, Yamaha, Beta e Husqvarna) de 3 cilindradas diferentes (500cc, 450cc e 300cc) e com 2 tipos de motorizações diferentes (2T e 4T)!

Daniel Jordão vai defender o título de campeão nacional nas classes Absoluto e TT2. o piloto da Yamaha foi o mais consistente na última temporada e parte como favorito em Góis.

Salvador Vargas foi o principal adversário de Jordão em 2019 e levou a luta pelo título até à Baja Portalegre. Já totalmente adaptado à Husqvarna FE 450, o piloto de Cascais foi o vencedor do Raid TT Góis no ano passado e certamente quererá repetir este sucesso.

António Maio está inscrito na classe TT2. O piloto da Yamaha – que em Janeiro terminou o Dakar no Top 30 – é sempre um candidato à ter em conta – e prova disso é o facto de ter ganho a Baja de Idanha-a-Nova em 2019 com uma moto de Rally.

Agora integrado na equipa Bluemotor Yamaha ao lado de Daniel Jordão, Martim Ventura vai tentar recuperar o título de campeão nacional de TT1 depois de sete meses parado em 2019. Os seus principais adversários nesta cilindrada serão Gonçalo Amaral e Tiago Santos.

Quem também está integrado no lote de candidatos é Bruno Santos e Tiago Santos. O campeão nacional de Rally Raid conquistou uma vitória no CNTT em 2019 e é sempre um nome a ter em conta.

O Raid TR Góis arranca este sábado com a realização de três etapas no sábado e uma no domingo.

(Foto: Facebook Daniel Jordão)