CNTT: Martim Ventura no Team Bluemotor Yamaha Martim Ventura é o mais recente recruta do Team Bluemotor Yamaha para a temporada do campeonato nacional de Todo-o-Terreno 2020. desporto MotoSport desporto/cntt-martim-ventura-no-team-bluemotor-yamaha_5e4ef366d617441277b2c094





Martim Ventura é o mais recente recruta do Team Bluemotor Yamaha para a temporada do campeonato nacional de Todo-o-Terreno 2020.

O objetivo do jovem piloto é recuperar o título de campeão nacional de TT1 que perdeu no ano passado para Bernardo Megre. 2019 foi um ano difícil para Ventura que esteve parado durante sete meses depois de ser submetido a uma intervenção cirúrgica para reparar os ligamentos do joelho direito.

A verdade é que Martim poderá não arrancar a época a 100% fisicamente, uma vez que sofreu uma entorse num pé há cerca de três semanas.

Ciente de que é fundamental amealhar o máximo de pontos possível neste início de temporada, o piloto da Yamaha vai dar o seu máximo e, quem sabe, tentar estar na luta pela vitória absoluta no Raid TT de Góis já este fim-de-semana.

—

(Foto: Facebook Martim Ventura)