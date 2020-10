O CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, diz que o recolher obrigatório em Espanha provocado pela crise do Covid “não afeta” as próximas rondas de MotoGP de ValênciaSegundo o CEO da Dorna, as próximas rondas do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2020 não serão afetadas pela decisão do governo espanhol de apr