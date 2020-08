Uma aparatosa queda em treinos pode vir a condicionar a renovação do título do atual campeão nacional absoluto de Todo-o-Terreno.

Daniel Jordão foi surpreendido por uma rede numa estrada rápida e fracturou a clavícula direita.

Com o reinício do CNTT agendado para os dias 12 e 13 de Setembro, resta saber se e em que condições se poderá apresentar o piloto da Yamaha na Baja do Pinhal.

Rápidas melhoras, Dani!

—

(Foto: Facebook Daniel Jordão)