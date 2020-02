CNTT: Bernardo Megre não vai renovar o título de TT1 O campeão nacional de TT1 de 2019 está dedicado ao Enduro este ano. Bernardo Megre não vai alinhar à partida do Raid TT Góis mas, segundo o próprio, deverá vir a participar apenas em algumas rondas do campeonato de Todo-o-Terreno. O ribatejano ocupa atualmente o 9.º posto da classe Open 2 no Nacional de Enduro desporto MotoSport desporto/cntt-bernardo-megre-nao-vai-renovar-o-titulo-_5e504168e83a5312a744fff6





O campeão nacional de TT1 de 2019 está dedicado ao Enduro este ano.

Bernardo Megre não vai alinhar à partida do Raid TT Góis mas, segundo o próprio, deverá vir a participar apenas em algumas rondas do campeonato de Todo-o-Terreno.

O ribatejano ocupa atualmente o 9.º posto da classe Open 2 no Nacional de Enduro depois de ter sido obrigado a abandonar no segundo dia em Peso da Régua devido a uma queda que o deixou com uma lesão muscular na zona lombar.

“Ainda não estou no ritmo dos mais rápidos mas estou a melhorar” disse-nos Megre sobre o regresso ao Enduro, a modalidade onde iniciou a sua carreira.

A competir este ano com a Husqvarna FE 350 com o apoio da Jetmar, é uma pena não podermos ver Megre a lutar pela vitória no CNTT, ele que esteve na batalha pelo título Absoluto em 2019 até à última corrida.

(Foto: João da Franca)