Face aos mais recentes desenvolvimentos acerca do surto de coronavírus, tornou-se inevitável o adiamento da segunda ronda do campeonato nacional de Todo-o-Terreno.

Comunicado da Escuderia Castelo Branco

A Escuderia Castelo Branco, juntamente com as autoridades competentes nacionais e locais, decidiu adiar a Baja do Pinhal 2020 que estava marcada para os dias 27, 28 e 29 de março devido à evolução da situação do “Covid-19”.

Por considerar que são necessárias cautelas, cuidados redobrados e medidas excecionais, em respeito dos planos de contingência definidos pelas autoridades tendo em vista a saúde e o bem-estar de todos, a prova será reagendada para uma data que em breve será anunciada.

—

(Foto: A2 Comunicação)