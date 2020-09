Uma semana depois do regresso das competições, numa temporada marcada pela pandemia do Covid 19, a caravana do CNTT volta de novo à ação com Reguengos de Monsaraz a receber a terceira jornada do Campeonato Nacional.

Com uma excelente lista de 71 participantes a jornada alentejana organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense conta com uma relação de presenças muito idêntica à da corrida da semana passada, confirmando a forte motivação dos pilotos.

Sem a presença dos pilotos internacionais que estiveram na Baja do Pinhal a lista de participantes nas motos reúne de novo os principais candidatos ao título e primeiras posições com exceção do lesionado campeão nacional Daniel Jordão.

António Maio (Yamaha) lidera seguido de Mário Patrão (KTM) com Martim Ventura (Yamaha) líder da Classe TT1 em terceiro lugar. Salvador Vargas (Husqvarna), Micael Simão (KTM) e o regressado Bruno Santos (Husqvarna) nas posições seguintes são os candidatos aos primeiros lugares. A classe TT3 ganha por David Megre (KTM) no Pinhal é liderada por Arcélio Couto (Honda) seguido de Armindo Neves (SWM).

Nos Quad a prova foi ganha na Baja TT do Pinhal pelo regressado Ruben Alexandre, mas Luís Engeitado vencedor da prova de abertura manteve a liderança seguido de Luís Fernandes que com ele partilhou o pódio em Góis.

300 kms em dois dias de competição

A Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal terá uma estrutura competitiva adaptada às regras impostas pela DGS para que se possa manter o distanciamento social que a pandemia ainda exige. Nesse sentido, foi suprimido o prólogo, bem como o briefing que passará a ser escrito e a cerimónia de entrega de prémios. Na 6ª feira terão lugar as tradicionais verificações. No sábado será feita uma dupla passagem por um setor seletivo com 82 quilómetros e no domingo o mesmo acontecerá com um troço de 61,4 quilómetros.

(Texto e foto: A2 Comunicação)