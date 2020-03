CN Trial: Cancelada a prova de Fontes Seguindo as orientações e recomendações da DGS referente às medidas de combate à propagação do novo coronavírus, bem como à semelhança da tomada de atitude das instâncias locais, nomeadamente o acionamento do Plano de Contingência Municipal, o CCD Fontes tomou a decisão de cancelar os eventos do Campeonato Nacional de Trial previstos para os dias 21 e 22 de Março. desporto MotoSport desporto/cn-trial-cancelada-a-prova-de-fontes_5e69278b9d64b9194ad0950c





Seguindo as orientações e recomendações da DGS referente às medidas de combate à propagação do novo coronavírus, bem como à semelhança da tomada de atitude das instâncias locais, nomeadamente o acionamento do Plano de Contingência Municipal, o CCD Fontes tomou a decisão de cancelar os eventos do Campeonato Nacional de Trial previstos para os dias 21 e 22 de Março.

Esta difícil decisão foi tomada por precaução, para salvaguarda da saúde pública, tendo o CCD Fontes entendido que o evento constituiria efectivamente um risco inadequado, em especial porque se desenrola no Norte do País – até agora é a zona mais afectada – e embora não se conheçam casos no concelho, a medida deve-se sobretudo à proveniência da grande maioria dos pilotos e equipas participantes, que são também desta zona do país e ainda do Norte de Espanha!

Oportunamente a organização e a Federação de Motociclismo de Portugal irão procurar uma nova data para este tão desejado espectáculo!

—

(Texto e foto: FMP)