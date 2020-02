CN Todo-o-Terreno: Estreantes não pagam inscrição em 2020 Em 2020 os estreantes estão isentos de taxa de inscrição nas provas do Nacional TT. desporto MotoSport desporto/cn-todo-o-terreno-estreantes-nao-pagam_5e4a4f33ee210512b2cfa365





O promotor do CNTT Road to Dakar 2020 em colaboração com a Comissão de Todo-o-Terreno da FMP conseguiu a adesão dos clubes organizadores para uma iniciativa de angariação de novos valores para a modalidade bem como da participação feminina, há vários anos ausente da disciplina nas Motos e Quads, pelo menos de forma regular.

O acordo irá permitir aos jovensdos 16 aos 21 anos que nunca tenham disputado o CNTT Road to Dakar 2020 participar na competição moto sem pagar inscrição. O mesmo acordo abrange também as senhoras (sem limite de idade) e neste caso a iniciativa alarga-se aos Moto4 e deverão ter carta de condução adequadae licença desportiva.

Os pilotos e as senhoras interessadas deverão comprometer-se a uma participação num mínimo de quatro provas das sete que fazem parte do CNTT. Tendo sidotambém solicitado às equipas dos SSV que apadrinhem estas participações .

Os interessados deverão contactar a A2 Comunicação para fazer a sua inscrição na prova organizada pelo Góis Moto Clubeque abre a temporada do CNTT Road to Dakar 2020 e cujas inscrições fecham no próximo dia 19 e poderão fazê-lo pelo mailcntt@a2.com.pt.

—

(Texto: FMP)

(Foto: A2 Comunicação)