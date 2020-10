A 2ª edição do Sprint Enduro Marquês de Marialva realiza-se em Cantanhede no próximo dia 11 de Outubro.

A segunda temporada da modalidade marca a conversão do Troféu em Campeonato Nacional sob a égide da Federação Motociclismo de Portugal.

O Sporting Clube Povoense desenhou um traçado no formato 2 (Open Course) nas típicas paisagens vinhateiras, piso com muita pedra e argiloso com duas excelentes especiais cronometradas de 11 minutos cada.

Com 20 quilómetros em cada volta – ligações e especiais incluídas – a prova estará aberta aos pilotos das classes Elite, Verdes, Veteranos, Super-Veteranos, Feminina e Promoção, aos quais se poderão juntar os ‘Hobby’.

Os pilotos da classe Elite realizarão 5 voltas, os Verdes e os Veteranos farão 4 passagens e as restantes categorias apenas 3.

Horário

08h00 – Abertura do secretariado

10h00 – Fecho do secretariado

10h30 – Briefing aos pilotos

11h00 – Partida do primeiro piloto

17h00 – Entrega de prémios

(Texto e foto: FMP)