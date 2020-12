Tábua sera o palco da derradeira prova do campeonato nacional Sprint-Enduro já este fim-de-semana.

Será também este o derradeiro momento desportivo sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal em 2020, evento que, por força das restrições sanitárias, não poderá contar com a presença de público.

Esta será a terceira e última prova do Campeonato Nacional Sprint-Enduro de 2020 e terá como base o pavilhão Multiusos de Tábua no centro da localidade, onde se concentrarão as verificações técnicas e documentais, as assistências e o parque fechado.

O percurso terá aproximadamente 20 quilómetros. Será um percurso típico de Enduro, podendo conter obstáculos naturais ou artificiais. Neste, existirão duas secções de ligação e duas especiais cronometradas.

Com a liderança global nas mãos de Diogo Ventura no pelotão Elite a decisiva prova poderá marcar um final de ano em pleno para o campeão nacional de Enduro caso consiga o seu segundo ceptro absoluto em 2020.

Terá que defender os oito pontos de vantagem que tem face a Tomás Clemente e Gonçalo Reis, ambos empatados na segunda posição do campeonato com 38 pontos até ao momento conquistados.

Luis Oliveira é o quarto e está a apenas um ponto dos dois da frente, ou seja, a nove de Diogo Ventura. Matematicamente também Diogo Vieira e Rui Gonçalves podem ainda alcançar o ceptro, mas estes estão mais distantes de Ventura e dependerão de resultados alheios para o conseguir.

Cabe assim a esta vila no distrito de Coimbra decidir o derradeiro campeonato nacional a encerrar o ano no que será certamente mais uma grande festa do enduro, cada vez mais popular também nesta vertente ‘mais rápida’.

HORÁRIOS

09h00 – Fecho do secretariado

09h30 – Briefing aos pilotos

10h00 – Partida do primeiro piloto

17h00 – Entrega de prémios

—

(Foto: FMP)