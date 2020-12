CN Sprint Enduro, Tábua: Diogo Ventura campeão!

Diogo Ventura dominou a última ronda do campeonato nacional de Sprint Enduro em Tábua e conquistou o seu terceiro título da temporada. O piloto da Beta ganhou quase todas as especiais do dia, triunfando com uma impressionante vantagem de 55 segundos! Luís Oliveira e Gonçalo Reis discutiram entre si a 2.ª posição ao longo de […]