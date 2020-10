CN Sprint Enduro: Rui Gonçalves vai competir em Castelo Branco

Depois da notícia da presença de Steve Holcombe, Rui Gonçalves pode vir a ser outra surpresa na segunda etapa do campeonato nacional de Sprint Enduro este domingo. The post CN Sprint Enduro: Rui Gonçalves vai competir em Castelo Branco first appeared on Offroadmoto.