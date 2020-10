Depois de ter garantido o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de Supersport 300 de 2020, no Estoril no passado fim de semana, Bahattin Sofuoğlu foi também coroado campeão do Desafio Yamaha R3 bLU cRU, à frente de Unai Orradre da Yamaha MS Racing Pela primeira vez, o Mundial de SSP300 visitou o Cir