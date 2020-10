CN Sprint Enduro, Cantanhede: Diogo Ventura abre campeonato com vitória

Na abertura da primeira edição de sempre do campeonato nacional de Sprint Enduro, Diogo Ventura alcançou um triunfo tranquilo.