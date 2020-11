CN Sprint Enduro: Cancelada a prova de Gouveia

A direcção do Talentos Objetivos – Clube de Enduro e Recreio decidiu cancelar a prova elegível para o campeonato nacional Sprint Enduro Moto Espinha agendada para o dia 29 de Novembro. The post CN Sprint Enduro: Cancelada a prova de Gouveia first appeared on Offroadmoto.