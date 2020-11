CN Rally Raid: Prova de Alcanena adiada para Janeiro

Prevista para os dias 5 e 6 de Dezembro em Alcanena, a última ronda do campeonato nacional de Rally Raid foi adiada para os dias 23 e 24 de Janeiro por força da situação epidemiológica no concelho. The post CN Rally Raid: Prova de Alcanena adiada para Janeiro first appeared on Offroadmoto.