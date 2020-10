Após a longa paragem devido à pandemia o campeonato nacional de Rally-Raid realiza este fim‑de‑semana a sua primeira prova da época, cabendo ao Góis Moto Clube acolher o primeiro duelo do ano.

Esta região com as suas belas paisagens, a característica morfológica do terreno e uma baixa densidade populacional, proporcionam aos amantes do todo-terreno as melhores condições para a prática desta espetacular modalidade, seja na vertente competitiva ou de lazer, sendo já conhecida como um verdadeiro ‘paraíso do todo-terreno’.

As verificações serão efectuadas na manhã do dia 24das08h00 às 10h00, na sede do Góis Moto Clube, na Quinta do Baião próximo do centro de Góis.

Apartir das11h00, inicia-se a Etapa 1 com 179 quilómetroscom início junto da aldeia do Liboreiro, dois pontos de abastecimento em Pampilhosa da Serra e termina na aldeia de Carcavelos.

No Domingo realiza-sea partir das07h00, a Etapa 2 com 156 quilómetros de extensão, tendoinício na aldeia de Carcavelos, um ponto de abastecimento em Arganil, outro em Góis,terminando junto da aldeia da Cabreira.

08H00 – Abertura do secretariado – Entrega dos roadbook e números dorsais – Verificações técnicas 11H00 – Início Etapa 1 18H00 – Fecho controlo de chegada Etapa 1 18H30 – Divulgação de resultados provisórios Etapa 1 por e-mail 19H00 – Reunião de júri e divulgação resultados oficiais por e-mail 20H00 – Briefing etapa 2 enviado por e-mail 20H00 – Jantar (detalhes de regras de distanciamento a definir)

Domingo, 25 de Outubro

(dia de mudança de hora)

07H00– Início Etapa 2

13H30– Encerramento do Controlo de Chegada

13H30– Início almoço volante (detalhes de regras de distanciamento a definir)

14H00– Divulgação resultados provisórios Etapa2 e finais por e-mail

14H30– Reunião de júri, divulgação resultados oficiais e entrega de Prémios no Góis Moto Clube

—

(Texto: FMP)

(Foto: Góis Moto Clube)