CN Rally Raid, Góis, 2.ª etapa: Maio bate Patrão por margem mínima

Depois dos problemas elétricos sofridos na primeira etapa do Rally Raid de Góis, António Maio entrou ao ataque no domingo e bateu Mário Patrão.