Tomás Santos vem de duas temporadas em que venceu quase tudo o que havia para vencer na classe 65cc. O piloto de Tomar fez a sua primeira prova na categoria 85cc em Vargos (Torres Novas) no início de Fevereiro, por ocasião da jornada de abertura do campeonato MX Ribatejo. O resultado foi um excelente 2.º posto na classificação geral.

Mantendo-se com a KTM com o apoio do concessionário Übermoto, o n.º 47 vai tentar surpreender os adversários sabendo, ao mesmo tempo, que a adaptação a nível físico à moto de 85cc pode levar o seu tempo.

Boa sorte, Tomás!

(Foto: Facebook Tomás Santos)