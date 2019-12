CN Motocross terá oito rondas em 2020 Já se tornou conhecido o calendário de 2020 do Nacional de MX. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-tera-oito-rondas-em-2020_5e04bd4ebcbd0b1bf5b2f58c





Já se tornou conhecido o calendário de 2020 do Nacional de MX. O campeonato terá um total de oito jornadas no norte e centro do país entre Março e Junho.

O Ribatejo volta a ser o palco de abertura da temporada com Moçarria e Granho a realizarem as primeiras duas rondas.

A caravana ruma depois à zona Oeste para a tradicional prova de domingo de Páscoa em Casais de S. Quintino. Lustosa fecha a primeira metade da época no feriado de 1 de Maio.

Daí os pilotos seguem para o arenoso circuito de Marinha das Ondas. Como você sendo habitual nos últimos anos, o último fim de semana de Maio está reservado para Fernão Joanes.

Em Junho, cabe a Carrazeda de Ansiães e Alqueidão encerrarem o CNMX.

(Foto: Luís Duarte/FMP)