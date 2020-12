A equipa MotoRace vai mudar de cor em 2021, passando a representar a Yamaha com o apoio da Speedcity.

Em 2020, a estrutura de Torres Novas colocou os seus pilotos em 4 dos 5 primeiros lugares na classe 85 do campeonato nacional de Motocross, com Sandro Lobo a conquistar o título para a equipa dirigida por Mário Carvalho.

No próximo ano, Lobo ascende à cilindrada 125 conjuntamente com Rúben Ribeiro e Martim Palma. Também com a competir com a YZ 125 estarão Kevin Mendes e Ândria Sousa.

5.º classificado no campeonato de 85 este ano, Martim Maria será o único representante da MotoRace nesta mesma categoria.

Nas classes seniores, Vasco Severino (MX2) e Pedro Costa (MX1) serão os pilotos desta estrutura ribatejana.

Com o apoio da Speedcity e do conhecido Pedro “Barbaças” Almeida, a MotoRace reforça assim a sua imagem de uma equipa fortemente apostada em apoiar os mais jovens talentos do Motocross português.