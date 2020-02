CN Motocross: Sandro Peixe continua com a Suzuki O campeão nacional de MX Elite, MX1 e SX1 vai fazer a sua terceira temporada consecutiva aos comandos de uma Suzuki RM-Z 450. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-sandro-peixe-continua-com-a_5e50094684a13912995d9eef





O campeão nacional de MX Elite, MX1 e SX1 vai fazer a sua terceira temporada consecutiva aos comandos de uma Suzuki RM-Z 450.

Desta vez, Sandro Peixe vai estar com a sua própria estrutura “gerida por mim e pelos que me rodeiam, com o grande apoio e suporte da Suzuki Moteo Portugal” disse-nos o ribatejano.

Depois de alcançar três títulos em quatro possíveis na temporada de 2019, Peixe afirma que “o nosso objetivo são os Campeonatos Nacionais de Motocross e Supercross. Temos também em mente disputar o maior número possível de provas de Campeonato de Espanha“.

Recordamos que, no passado, o n.º 373 já fez várias épocas com uma estrutura própria pelo que já existe a experiência por parte de quem o acompanha, nomeadamente o seu pai César Peixe e o seu tio, o também ex-piloto, João Ferreira.

O piloto da Glória do Ribatejo conta também com “muitos outros patrocinadores que estão igualmente a tornar possível realizar todo este esforço e são, por isso, também muito importantes”.

Sandro Peixe começa a época já este fim-de-semana em Talavera de la Reina, palco da segunda ronda do campeonato de Espanha de Motocross. No dia 1 de Março arranca o Nacional de MX em Moçarria.

(Foto: Facebook Sandro Peixe 373)