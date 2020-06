A Federação de Motociclismo de Portugal deu a conhecer hoje a intenção de retomar as competições de Motocross depois do verão.

Em comunicado, foi dito hoje que “de acordo com os clubes organizadores e promotores, a FMP pretende reatar o Campeonato Nacional de Motocross bem como os Campeonatos Regionais de Motocross a partir de Setembro que foram interrompidos devido à pandemia COVID-19.“

O Nacional de MX teve a sua primeira ronda no dia 1 de Março na Moçarria, uma ronda completamente dominada pela equipa GugaMX que venceu as classes MX1 e Elite com Kade Walker e a categoria MX2 com Renato Silva.

“Vamos fazer tudo para realizar o campeonato de motocross com todas as condições e acima de tudo com a esperança de poder ter público pois só assim as corridas fazem sentido” afirmou Rodrigo Castro.

O presidente da comissão de MX da FMP fez questão também de “enaltecer os clubes organizadores que mostraram neste momento complicado para todos uma forte união.”

Depois do anúncio do cancelamento do campeonato nacional de Supercross, vamos todos esperar que o Motocross possa regressar depois do verão em condições de segurança para todos.

(Foto: Luís Duarte/FMP)