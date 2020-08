O campeonato nacional de Motocross já tem datas definidas para o seu regresso.

Lustosa recebe uma ronda no dia 20 de Setembro e Alqueidão fará outras duas jornadas, uma no sábado e outra no domingo, 3 e 4 de Outubro, respetivamente.

Em aberto está ainda a possibilidade de Vila Boa de Quires acolher uma quinta etapa do campeonato.

Comunicado da FMP de 06/08/2020

Com as memórias cada vez mais distantes face aquela que foi a única prova do campeonato nacional de motocross realizada neste atípico ano de 2020, a caravana prepara-se para regressar às pistas no final do próximo mês de Setembro pararealizar três corridas edecidir os nomes dos campeões nacionais na disciplina.

O arranque do ano na localidade ribatejana da Moçarria foi perfeito, com oito dezenas de pilotos em pista eram fundamentadas as elevadas expectativas criadas ao redor de mais uma temporada em Portugal, mas passada a ‘tempestade’ o motocross nacional está já a preparar os seu regresso às pistas e ao espectáculo único que proporciona.

Pilotos e equipas começam a afinar os derradeiros pormenores nas suas máquinas, os treinos intensificaram-se e são mesmo esperados pilotos de outras disciplinas para as três provas agora calendarizadas.

O motocross está de volta e com ele toda a acção de uma das disciplinas mais belas e espectaculares do motociclismo de competição.

Calendário do CNMX 2020

20 de Setembro – Lustosa

3 e 4 de Outubro – Alqueidão

Data a confirmar: Vila Boa de Quires

(Foto: Luís Duarte/FMP)