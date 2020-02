CN Motocross: Quem vai lutar pelos lugares cimeiros de MX1 na Moçarria? O campeonato nacional de Motocross começa este domingo na Moçarria e muitos são os candidatos aos lugares cimeiros. A classe MX1 vai estar recheada de talento como há algum tempo não se via. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-quem-vai-lutar-pelos-lugares_5e5ad48a5bbcb812c42a092a





O campeonato nacional de Motocross começa este domingo na Moçarria e muitos são os candidatos aos lugares cimeiros. A classe MX1 vai estar recheada de talento como há algum tempo não se via.

Paulo Alberto é provavelmente o maior candidato ao triunfo, julgando por aquilo que vimos em 2019, ano em que ganhou todas as provas que disputou em Portugal.

Atualmente também dedicado ao Enduro, Hugo Basaúla marca presença numa pista em que apenas ganhou uma vez na classe MX1 durante toda a sua carreira.

Sandro Peixe é o atual campeão em título de MX1 e MX Elite e, no ano passado, foi ele que triunfou nestas duas categorias face a Rui Gonçalves. O ribatejano é o piloto com mais triunfos na história da FMP nas provas realizadas na Moçarria.

Kade Walker será a grande novidade desta abertura do campeonato. Contratado pela GugaMX Yamaha para lutar pelo título de MX1, o canadiano vai tentar tirar partido de toda a sua experiência internacional para bater os pilotos portugueses.

Depois de um ano em que participou apenas esporadicamente no Nacional de MX, Pedro Carvalho vai tentar realizar este ano todo o campeonato. Moçarria é um circuito com o qual se dá muito bem e a prová-lo estão as 4 vitórias conquistadas em MX2.

João Vivas esteve vários anos em exclusivo no Enduro mas este ano decidiu voltar às suas origens e vai disputar a totalidade do campeonato de Motocross. O talento do alentejano é inquestionável: basta dizer que subiu ao pódio nas suas últimas aparições esporádicas nesta modalidade.

Carlos Alberto, Jonathan Rodriguez e Jorge Leite estiveram no Top 5 em 2019 e certamente que vão estar nos dez primeiros. A ter em atenção também a estreia do “rookie” Bruno Charrua na cilindrada maior.

Sem dúvida que os dados estão lançados para uma boa corrida na Moçarria… não falte!

—

(Foto: Luís Duarte/FMP)