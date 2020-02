CN Motocross: Quem é Kade Walker, o novo piloto da GugaMX? A GugaMX aposta este ano num piloto estrangeiro para partir em busca da conquista do título de MX1 e MX Elite. Fomos descobrir quem é Kade Walker... desporto MotoSport desporto/cn-motocross-quem-e-kade-walker-o-novo-piloto_5e5a98c02d4fda12dd5345d6





Kade Tinkler-Walker nasceu no Canadá mas competiu nos EUA no início da sua carreira. O ponto alto da sua carreira nos escalões juvenis foi a conquista do título de campeão norte-americano de Motocross de 65cc (7 aos 11 anos) na famosa prova conhecida como Loretta Lynn’s.

Pouco depois, mudou-se para Itália e, em 2016, participou em algumas provas do Europeu de MX 250. Na derradeira ronda deste campeonato, Walker alcançou o 14.º posto. Nos anos seguintes, o canadiano tem competido em vários países do “velho continente” como a Itália, Holanda, Suíça e Alemanha.

Desde que veio para a Europa, o seu objetivo sempre foi vingar no Motocross ao mais alto nível e, em 2019, teve a oportunidade de participar no GP da Holanda de MX2, terminando na 24.ª posição.

A estreia de Kade Walker com a GugaMX foi no passado fim-de-semana em Talavera de la Reina por ocasião da segunda ronda do campeonato espanhol de Motocross. O piloto da Yamaha terminou o dia na 7.ª posição, curiosamente apenas um lugar na frente de Sandro Peixe, o detentor dos títulos nacionais de MX1 e MX Elite.

No ano passado, Walker esteve mais concentrado nos campeonatos holandeses e, por isso, está bem habituado a pistas de areia – conseguirá ele destronar o “Rei da Areia” Hugo Basaúla em Marinha das Ondas este ano?

A estreia do canadiano em solo nacional será este fim-de-semana na Moçarria, naquela que será a ronda inaugural do campeonato nacional de Motocross.

(Foto: Gonzalo Coterillo Cacho)