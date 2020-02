CN Motocross: Paulo Alberto vai fazer todo o campeonato Ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, Paulo Alberto vai marcar presença em todas as rondas do campeonato nacional de Motocross de 2020. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-paulo-alberto-vai-fazer-todo-o_5e56c0819183311287a4798f





Ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, Paulo Alberto vai marcar presença em todas as rondas do campeonato nacional de Motocross de 2020.

O piloto de Leiria vai conciliar novamente o calendário dos campeonatos brasileiros de MX e Arenacross com as competições nacionais mas, felizmente, os fãs portugueses terão mais oportunidades para ver o “Paulinho” em ação este ano.

Alberto vai continuar com a Yamaha em 2020 e, no Nacional de Motocross, terá novamente o apoio da Speedcity.

Sem dúvida, um dos mais fortes candidatos ao título de campeão nacional de MX1 e MX Eite!

—

(Foto: Luís Duarte/FMP)