CN Motocross Open, Lustosa, 1.ª manga: Domínio de Alex Gamboa

Foi espanhola a vitória no regresso do campeonato nacional de Motocross onde, desta vez, as classes de MX1 e MX2 competiram em conjunto num formato Open. The post CN Motocross Open, Lustosa, 1.ª manga: Domínio de Alex Gamboa first appeared on Offroadmoto.