CN Motocross, Moçarria, MX Elite: Kade Walker triunfa na estreia Foi coroada de sucesso a estreia do canadiano no campeonato nacional de Motocross, este domingo na Moçarria. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-mocarria-mx-elite-kade-walker_5e5c149dfca11612be81c479





Foi coroada de sucesso a estreia do canadiano no campeonato nacional de Motocross, este domingo na Moçarria.

Depois das muito disputadas mangas das classes MX2 e MX1, previa-se emocionante a última corrida do dia, a da categoria MX Elite, que reuniu os 30 melhores pilotos das duas cilindradas.

Paulo Alberto ganhou a disputa pelo “holeshot” com João Vivas e o piloto de Leiria tentou logo fazer o mesmo que já tinha feito na manga de MX1: ganhar uma boa vantagem logo no início e gerir a corrida a partir daí.

Vivas tentou acompanhar o líder mas o piloto da Motopro acabou por ser ultrapassado por Sandro Peixe. O campeão em título manteve alguma pressão sobre Alberto mas uma ligeira queda na oitava volta fê-lo ceder o 2.º posto a Kade Walker, ele que tinha arrancado em 5.º.

Pouco depois foi a vez de Paulo Alberto cair exatamente no mesmo sítio de Peixe e, com isto, Walker herdou o comando da corrida. O n.º 211 ainda parou para trocar de óculos e, apesar de ainda ter recuperado algum do atraso para o canadiano, não foi a tempo de impedir a vitória de Walker na sua estreia no campeonato nacional.

Depois da queda, Sandro Peixe rodou sempre isolado no 3.º lugar, o mesmo acontecendo com Hugo Basaúla na 4.ª posição. No entanto, na fase final João Vivas aproximou-se do “Basa” mas não o suficiente para tentar a ultrapassagem.

Na luta pelo melhor resultado entre os pilotos de MX2, Renato Silva levou a melhor sobre Luís Outeiro. O piloto da Yamaha arrancou bem e rodou quase sempre isolado no 6.º posto, enquanto que Outeiro teve problemas na volta inicial e teve de recuperar de 13.º até 7.º.

Renato Silva conquistou assim a pontuação máxima na classe MX2 – uma vez que a manga Elite também atribui pontos para a categoria – na frente do piloto da Honda e de André Sérgio, o 8.º classificado nesta última corrida da tarde.

Kade Walker triunfou desta forma nas classes Elite e MX1 e ofereceu o “pleno” de vitórias à GugaMX Yamaha que, num único dia, ganhou tudo o que havia para ganhar nas categorias seniores.

O campeonato nacional de Motocross tem a sua segunda ronda no dia 29 de Março no Granho.

(Foto: Rúben Policarpo)