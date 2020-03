CN Motocross, Moçarria, Manga MX1: Alberto vence com autoridade Com cinco pilotos separados por menos de 2 segundos nos treinos cronometrados, as expectativas estavam bem altas para a manga de MX1 na Moçarria. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-mocarria-manga-mx1-alberto-vence_5e5bedba8297b21295be8307





Com cinco pilotos separados por menos de 2 segundos nos treinos cronometrados, as expectativas estavam bem altas para a manga de MX1 na Moçarria.

Ricardo Aires foi o autor do “holeshot” mas, ainda na primeira volta, Paulo Alberto assumiu a primeira posição.

O piloto de Leiria geriu a corrida a partir da frente e, se numa fase inicial teve Sandro Peixe como perseguidor, acabou por ser Kade Walker a tentar chegar-se ao “Paulinho” na segunda metade da corrida.

Walker aumentou bastante o ritmo e chegou a aproximar-se de Alberto, no entanto o n.º 211 respondeu com a volta mais rápida da corrida e destacou-se nas últimas voltas.

Walker Começou o ano com um 2.º posto na frente de Sandro Peixe e Hugo Basaúla que rodaram grande parte do tempo isolados no 3.º e 4.º lugar, respetivamente.

Joao Vivas teve problemas no início da corrida mas efetuou uma excelente recuperação e cortou a meta em 5.º.

(Foto: Rúben Policarpo)