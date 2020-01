CN Motocross: Moçarria abre época no dia 1 de Março A FMP comunicou recentemente que procedeu a uma alteração do calendário do campeonato nacional de Motocross 2020. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-mocarria-abre-epoca-no-dia-1-de-_5e14b5e4d1023a1c08cfb48b





A FMP comunicou recentemente que procedeu a uma alteração do calendário do campeonato nacional de Motocross 2020.

A jornada de abertura no circuito de Moçarria estava inicialmente prevista para o dia 15 de Março mas foi antecipada para o dia 1 do mesmo mês.

De resto, o calendário mantém as oito etapas que incluem igualmente as já tradicionais rondas de Granho, Casais de São Quintino, Lustosa, Marinha das Ondas, Fernão Joanes, Carrazeda de Ansiães e Alqueidão.

A classe Iniciados estará com os seniores em todas as provas à exceção de Lustosa e Fernão Joanes, esta última que volta a receber uma ronda do campeonato da Europa de 85.

Calendário do campeonato nacional de Motocross 2020

ELITE / MX1 / MX2 / MX 2T / MX2JR

1 de Março – Moçarria

29 de Março – Granho

12 de Abril – Casais de São Quintino

1 de Maio – Lustosa

10 de Maio – Marinha das Ondas

23 e 24 de Maio – Fernão Joanes

7 de Junho – Carrazeda de Ansiães

28 de Junho – Alqueidão

INICIADOS

1 de Março – Moçarria

29 de Março – Granho

12 de Abril – Casais de São Quintino

10 de Maio – Marinha das Ondas

7 de Junho – Carrazeda de Ansiães

28 de Junho – Alqueidão

—

(Foto: Luís Duarte/FMP)