CN Motocross, Moçarria, 85cc: Domínio de Sandro Lobo O piloto da KTM dominou os acontecimentos na jornada de abertura do campeonato nacional de Motocross na classe 85cc. Na primeira manga, Sandro Lobo cedo assumiu a liderança mas teve sempre Rúben Ribeiro por perto. Na fase final da corrida, Martim Espinho chegou-se ao n.º 15 depois de ter rodado muito tempo no 4.º posto





Na primeira manga, Sandro Lobo cedo assumiu a liderança mas teve sempre Rúben Ribeiro por perto. Na fase final da corrida, Martim Espinho chegou-se ao n.º 15 depois de ter rodado muito tempo no 4.º posto atrás de Martim Palma.

No cair da bandeira de xadrez, os três primeiros terminaram separados por apenas 3,5 segundos com Espinho a cortar a meta quase lado a lado com Ribeiro. Palma ficou isolado na 4.ª posição na frente de Murilo Martinez que ganhou o duelo pelo 4.º posto com Martim Maria.

Na segunda manga, o “holeshot” foi de Guilherme Esteves mas, mais uma vez, Sandro Lobo não perdeu tempo a assumir a liderança. O n.º 311 geriu a corrida a partir da frente e foi ganhando vantagem face a Martim Espinho para, no final da corrida, cortar a meta com quase 19 segundos de avanço.

Com o 2.º lugar nesta manga, Espinho subiu ao degrau intermédio do pódio na classificação geral na frente de Rúben Ribeiro que, desta vez, concluiu a corrida isolado no 3.º posto. Martim Palma e Martim Maria fecharam o lote dos cinco primeiros.

Murilo Martinez (5.º/7.º), Tomás Santos (7.º/6.º), Tomás Alves (7.º/6.º), Filipe Salgado (10.º/9.º) e Guilherme Esteves (9.º/10.º) garantiram também um lugar no Top 10.

O campeonato nacional de Motocross tem a sua segunda ronda no dia 29 de Março no Granho.

(Foto: Rúben Policarpo)