Com o apoio da MotoFundador, será com uma Yamaha YZ 65 que vamos ver Leonardo Gaio competir nesta classe ao longo do ano de 2020. O piloto de Gondomar participou já na abertura do campeonato regional MX Ribatejo, em Vargos, terminando na 11.ª posição final depois de sofrer uma queda na primeira manga.

Recordamos que o “Leo” venceu todas as provas de Motocross e Supercross realizadas em 2019 na categoria Infantis A. Por este motivo, é o “rookie” com as expectativas mais altas mas, como o próprio escreveu nas redes sociais depois da prova de Vargos, 2020 será, acima de tudo, um ano de aprendizagem.

Boa sorte, Leonardo!