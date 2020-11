Jorge Maricato vai voltar a participar no campeonato nacional de Motocross depois de quatro anos afastado das competições.

Com cinco títulos de campeão nacional entre 2005 e 2014 – dois de Infantis, dois de Iniciados e um de MX2 Júnior – o piloto do Montijo falou com o Offroad Moto sobre este seu regresso.

Qual foi a última prova do Nacional de MX em que participaste?

“A última vez que estive no CNMX foi em 2016. Fiz a corrida da Moçarria numa Husqvarna de 2010 de Enduro, uma TE249. A manga da classe Elite até correu bem.”

Vais competir em que classe no próximo ano?

“Em 2021 vou de KTM 350 SX-F na classe MX1.”

Quem te vai apoiar neste teu regresso?

“Vou estar no Team DSMotos com o apoio da DSMotos, da 202 Fitness School, da CoutosakiRaceGraphics, do Café ‘O Belchior’. O Domingos Silva será o team manager e o mecânico.”

Quais são os teus objetivos para 2021?

“O meu maior projecto é conseguir juntar pilotos a treinar para sermos todos melhores, partilhando não só as pistas mas conhecimentos e técnica (com as devidas precauções). Em termos de resultados, a intenção é apenas fazer uma ou outra corrida e tentar atacar o Top 5.“

Quando falas em “juntar pilotos a treinar para sermos todos melhores”, é esse o contributo que queres dar para a evolução Motocross em Portugal?

“Sim. O motocross nacional está a perder a força e a perder qualidade e quantidade de pilotos. Espero que a Federação possa começar a investir mais na modalidade e aproveitar o grande crescimento de vendas dos últimos meses nos desportos Offroad para atrair mais pilotos e patrocinadores.

Por exemplo, a Federação Espanhola criou uma equipa com pilotos de 125 e já estão a conseguir ganhar corridas do campeonato europeu.

Se analisarmos bem, Portugal é dos poucos países na Europa que já não tem qualquer piloto no Mundial… é triste e, sem dúvida, precisa ser revisto.”