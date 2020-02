CN Motocross: GugaMX Yamaha aposta em Kade Walker, Renato Silva e Diogo Graça A GugaMX mudou-se da Suzuki para a Yamaha e renovou quase a 100% o seu “plantel” de pilotos. A equipa bairradina vai partir em busca da renovação dos títulos de MX1, MX2 e MX Elite conquistados em 2019. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-gugamx-yamaha-aposta-em-kade_5e5a956e33b593129ad26ee1





A GugaMX mudou-se da Suzuki para a Yamaha e renovou quase a 100% o seu "plantel" de pilotos. A equipa bairradina vai partir em busca da renovação dos títulos de MX1, MX2 e MX Elite conquistados em 2019.

Kade Walker será o representante da equipa de Gonçalo Casimiro na classe MX1. O canadiano tem competido em vários países europeus nos últimos anos e vai utilizar a sua experiência para tentar tirar a coroa a Sandro Peixe.

A estreia de Walker com a GugaMX foi no passado fim-de-semana em Talavera de la Reina. O resultado foi um 7.º posto final (6.º/9.º) na classe MX1 e, curiosamente, nas duas mangas terminou sempre um lugar à frente de Peixe (7.º/10.º).

Na classe MX2, a equipa da Yamaha vai apostar em Renato Silva. 3.º classificado nesta categoria em 2019, o piloto de Oliveira de Azeméis será um dos principais candidatos ao título.

Diogo Graça não está recuperado da lesão sofrida em Estugarda em Novembro mas, assim que estiver a 100%, voltará a integrar a equipa OM a qual já está há dois anos.

A primeira prova da GugaMX com as novas cores será já este domingo – 1 de Março – na Moçarria, por ocasião da abertura do campeonato nacional de Motocross.

(Foto: GugaMX)