CN Motocross: Fábio Costa é campeão nacional Júnior e 2T!

Com o triunfo em Águeda, Fábio Costa é o novo campeão nacional de Motocross nas classes MX2 Júnior e MX2 2T. The post CN Motocross: Fábio Costa é campeão nacional Júnior e 2T! first appeared on Offroadmoto.