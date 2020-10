View this post on Instagram

COMUNICADO ⚠️⚠️⚠️⚠️ Depois de um ano parado devido á minha lesão voltei a rodar e a fazer o que mais gosto que é andar de moto … Após uma semana de rolar de mota estou me sentir confortável …. Desde que comecei a colocar uns vídeos a treinar de mota recebi imensas mensagens a perguntar se iria correr no campeonato nacional em Águeda este fim de semana ! No início disse a toda a gente que não iria por motivos de segurança e falta de confiança,após uma semana de treinos, senti que estava confortável para marcar presença na última etapa do campeonato ! Amava poder estar presente para dar alegria ao campeonato e para eu poder voltar a fazer o que mais gosto ! Quando decido que quero correr e começo a tratar dos papéis para a licença de uma corrida deparo me que o preço de licença e inscrição de prova eram 135€,fiquei surpreendido ! Na situação em que atualmente estamos a viver um valor assim e sem prêmios monetários é um absurdo No entanto tomei a decisão que não vou correr por esse motivo ! Tenho muita pena de não poder estar presente numa pista com aquela qualidade! Tentaremos arranjar as condições para preparar mos a época 2021 e voltar em grande ! Grande abraço e boa sorte a todos este fim de semana 😊

