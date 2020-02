CN Motocross: Bruno Charrua estreia-se na classe MX1 na Moçarria Este fim-de-semana, na jornada inaugural do campeonato nacional de Motocross, Bruno Charrua fará a sua estreia na cilindrada maior. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-bruno-charrua-estreia-se-na_5e5819225002c3127d48908c







Com apenas 17 anos de idade, o piloto da Vidigueira vai ascender à classe MX1 com o apoio, mais uma vez, do concessionário Speedcity.

Campeão nacional de MX2 Júnior em 2017, o alentejano vai ter um ano de aprendizagem junto dos mais experientes pilotos da classe 450cc.

Boa sorte, Bruno!