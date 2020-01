CN Motocross: Alterações para 2020 A Comissão de Motocross da FMP divulgou este sábado às alterações nos regulamentos dos campeonatos nacionais de MX e SX para 2020. desporto MotoSport desporto/cn-motocross-alteracoes-para-2020_5e247619a9699e1bdffccfec





A Comissão de Motocross da FMP divulgou este sábado às alterações nos regulamentos dos campeonatos nacionais de MX e SX para 2020.

Alteração do formato das provas do CNMX:

As provas das classes séniores no campeonato nacional de MX regressam ao formato de 2018, ou seja, uma manga única para MX1 e MX2 com uma final de Elite para os 30 melhores (15 MX1 e 15 MX2) mais duas sessões de treinos (livres e cronometrados) e uma repescagem.

A “Super Pole” passa a dae pontos no CNSX:

A ‘Flying Lap’ passa a ser denominada por ‘Super Pole’ e irá atribuir pontos para o somatório das duas finais Elite (1º – 3 pontos; 2º – 2 pontos e 3º – 1 ponto) bem como as posições na grelha para as Super Finais de cada uma das jornadas do calendário.

Alteração da denominação das classes:

Infantis A passa a 50cc

Infantis B passa a 65cc

Iniciados passa a 85cc

Classes juvenis presentes no CNMX e CNSX:

A classe 65cc regressa às provas do campeonato nacional, sendo que no campeonato nacional de supercross as 85cc deixam de ser incluídas no programa do mesmo.

Alteração das idades permitidas em cada classe:

50cc entre os 5 (cinco) e os 8 (oito) anos

65cc entre os 8 (oito) e os 12 (doze) anos

85cc entre os 11 (onze) e os 15 (quinze) anos

MX2 entre os 14 (quatorze) e os 60 (sessenta) anos

MX2 Júnior entre os 13 (treze) e os 17 (dezassete) anos

MX1 entre os 15 (quinze) e os 60 (sessenta) anos

Supercross entre os 13 (treze) em MX2 e os 55 (cinquenta e cinco) anos

Regionais MX entre os 5 (cinco) e os 65 (sessenta e cinco)

Calendário 2020

1 de Março – Moçarria

29 de Março – Granho

12 de Abril – Casais de São Quintino

1 de Maio – Lustosa

10 de Maio – Marinha das Ondas

23 e 24 de Maio – Fernão Joanes

7 de Junho – Carrazeda de Ansiães

28 de Junho – Alqueidão

(Foto: Luís Duarte/FMP)