CN Motocross, Alqueidão, 85: Pontuação máxima para Sandro Lobo

Sandro Lobo venceu as duas mangas da classe 85 em Alqueidão e ampliou a sua vantagem na liderança do campeonato. The post CN Motocross, Alqueidão, 85: Pontuação máxima para Sandro Lobo first appeared on Offroadmoto.