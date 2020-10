Toprak Razgatlioglu conseguiu mais uma vitória no Estoril, enquanto Rea e Redding lutaram até ao fim fora do pódio Enquanto van der Mark atacava Davies, apesar do terceiro no campeonato já estar também garantido para o Galês, Rea e Redding mediam forças a seguir ao pódio, com Toprak Razgatlioglu e G