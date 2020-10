Hugo Basaúla triunfou na manga da classe Open em Águeda mas, atrás dele, a luta foi até à última curva!

No arranque, Sandro Peixe rubricou o “holeshot” mas, pouco depois, Hugo Basaúla assumiu o comando. O n.º 373 sofreria uma queda no final da primeira volta, sendo relegado para a 6.ª posição.

No entanto, quem se colou imediatamente à traseira da KTM n.º 747 foi Luís Outeiro. Extremamente rápido e agressivo, o jovem da Honda trópico várias vezes de posição com Basaúla numa espécie de “jogo do gato e do rato”.

Já nos últimos cinco minutos, o piloto de Alqueidão cometeu um erro e saiu de pista, permitindo assim a ultrapassagem do “Basa” mas também de Renato Silva.

O piloto da Yamaha aproximou-se de Basaúla mas não conseguiu ver-se livre de Outeiro e de Sandro Peixe que, entretanto, havia recuperado bastante tempo.

A última volta foi “de loucos” com Silva, Outeiro e Peixe completamente colados e a pouca distância do líder Basaúla!

O n.º 47 reservou o seu ataque para a derradeira curva da pista, surpreendendo o n.º 4 mesmo em cima da linha de meta.

A vitória foi então para Hugo Basaúla seguido de Luís Outeiro, Renato Silva e Sandro Peixe… todos num intervalo de somente 2,3 segundos!!!

Bruno Charrua fechou o Top 5 na frente do vencedor das classes MX2 Júnior e MX2 2T, Fábio Costa.

—

(Foto: Luís Duarte/FMP)