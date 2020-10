CN Motocross, Águeda, Manga Elite: Sandro Peixe renova título!

Sandro Peixe terminou a temporada com mais uma vitória e sagrou-se de novo campeão nacional de MX1 e Elite! Peixe foi o autor do "holeshot" seguido por Hugo Basaúla, Luís Outeiro e Renato Silva. À quarta volta, o "Basa" cedeu a passagem aos dois pilotos que atrás dele lutavam pelo título de campeão nacional de […]