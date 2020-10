Rodrigo Barros (1.º/1.º) não deu hipóteses à concorrência em Águeda e conquistou a coroa de campeão nacional de Motocross 65!

O piloto da Yamaha conseguiu duas vitórias tranquilas no Crossódromo Internacional do Casarão, vencendo o campeonato com 18 pontos de vantagem sobre Vasco Salgado (2.º/2.º), ele que também subiu ao degrau intermédio do pódio em Águeda.

Bernardo Pinto (3.º/3.º) bateu o seu irmão Duarte Pinto (5.º/4.º) na luta pelo 3.º posto nesta prova. No campeonato, esta posição foi para o Bernardo que assim levou a melhor sobre o algarvio Gonçalo Cardoso (4.º/5.º).

Classificação geral da categoria 65 em Águeda

Classificação final do campeonato nacional de Motocross 65

(Foto: Luís Duarte/FMP)