Foi espanhola a vitória na categoria 85 do campeonato nacional de Motocross em Lustosa.

Elias Escandell (1.º/1.º) dominou as duas mangas, liderando o pelotão em todas as voltas e cortando a meta com mais de 10 segundos de avanço sobre a concorrência.

Sandro Lobo (2.º/2.º) não conseguiu arranques tão bons como Escandell mas acabou por ter de se conformar com o degrau intermédio do pódio em ambas as corridas.

Martim Espinho (3.º/6.º) foi vítima de uma queda caiu com Martim Maria (7.º/8.º) na segunda curva da última manga e ambos foram obrigados a fazer uma corrida de trás para a frente.

Espinho segurou o 3.º lugar na classificação geral na frente do “holeshot” da segunda manga, Tomás Alves (5.º/4.º).

O campeonato nacional de Motocross prossegue no dia 4 de Outubro em Alqueidão.

Classificação geral de 85 em Lustosa