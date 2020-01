CN Mini Enduro, Santo André: Fábio Costa, Tomás Alves e Vasco Salgado triunfam No arranque de novo ano no campeonato nacional de Mini-Enduro, que continua a contar com a Jetmar como principal apoio, foi com um Parque-Fechado repleto de motos que Vila Nova de Santo André recebeu a primeira de quatro provas do calendário das três classes dos mais jovens, aos quais se juntaram as senhoras e as clássicas. desporto MotoSport desporto/cn-mini-enduro-santo-andre-fabio-costa-tomas-_5e2df705c935e5129396b24b





34 foram os pilotos que concluíram a prova nas classes Mini-Enduro, aos quais se juntaram quatro senhoras e sete clássicas, atingindo-se assim um positivo registo de quase meia centena de pilotos e motos em parque-fechado no final de uma animada tarde de competição onde a caravana enfrentou um percurso com cerca de duas dezenas de quilómetros nos quais estavam desenhadas as duas especiais que decidiram a classificação final.

Com vários ‘crossistas’ no pelotão os Infantis foram ganhos por Vasco Salgado. O pequeno piloto de Lisboa não quis fazer ‘castelos’ na areia de Vila Nova de Santo André e foi com mais de três minutos de vantagem que ‘cavou o fosso’ para a restante concorrência, deixando Duarte Filipe em segundo e Martim Costa em terceiro.

Nos Juvenis foi igualmente o ‘clã do cross’ que esteve no comando das operações e no final do dia quem subiu ao degrau mais alto do pódio foi Tomás Alves, com pouco mais de 40 segundos de vantagem sobre Tomás Santos e Filipe Salgado.

Dose igual nos Juniores com vitória de Fábio Costa na frente de Igor Amorim com mais de um minuto e 13 de vantagem. Vasco Severino fechou o pódio numa classe onde ficou claro que se vai andar muito depressa ao longo deste arranque de nova década e onde claramente o enduro português tem uma excelente ‘cantera’.

Nas Senhoras foi Francisca Duarte quem venceu face a Inês Godinho e Ana Fernandes e no novo Troféu das Clássicas a primeira posição nas Clássicas 1 foi para António Silva, Clássicas 3 foram ganhas por Miguel Cação e nas Clássicas 4 o melhor foi Marco Lopes.

A próxima etapa do Campeonato Nacional Mini Enduro – Jetmar realiza-se no próximo dia7 de Marçoem Góis, sendo a segunda das quatro rondas de um campeonato que vai posteriormente passar por Águeda e Lousã.

(Texto e fotos: FMP)