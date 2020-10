Numa notícia inesperada, a equipa que fez competir este ano Hugo Basaúla, Tomás Clemente e Bruna Antunes anunciou hoje a sua retirada da competição por tempo indeterminado.

Comunicado do Team Racespec | CFL Offroad

Num período em que a formação aguedense irá avançar com novos projetos, o momento certo chegou: a formação Racespec dá assim por fechado mais um capítulo na sua história, abandonando por tempo indeterminado a competição.

Foram sete anos de corridas norte a sul do país, com pódios, com muita aprendizagem, mas acima de tudo com muito companheirismo.

Todos os atletas que por esta equipa passaram, sentiram-se sempre em casa, sentiram-se sempre em família, nunca existindo qualquer obrigação ou exigência.

O Team Racespec gostaria de agradecer a todos os pilotos que vestiram a sua camisola, a todos os patrocinadores que ao longo destas temporadas os apoiaram, à Federação Motociclismo de Portugal – em especial ao Pedro Mariano, a todas as organizações que sempre os receberam de braços abertos e um obrigado muito especial a todos aqueles que bateram palmas a esta equipa, seja no enduro, superenduro, motocross, supercross ou mesmo todo-o-terreno.

Pontualmente irão continuar a ver o apoio por parte da empresa, a clientes ou amigos que pretendam marcar presença em alguma competição.

Agora é tempo de reporem energias, tirarem as ideias do papel e começarem a implementar os novos projetos.

O futuro só a Deus pertence, no entanto, a Racespec irá avançar da mesma forma com que abraçaram a competição ao longo destes sete anos. Com vontade, com seriedade, com inovação e em prol do futuro do motociclismo nacional. Novidades em breve!

—

(Texto: Evo-Press)