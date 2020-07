Em Souselas, Joana Gonçalves foi a mais rápida em 8 das 9 especiais da categoria de Senhoras e conquistou o seu terceiro título consecutivo de campeã nacional de Enduro!

Tal como já tinha acontecido nas anteriores provas, Rita Vieira foi a única a dar alguma réplica à piloto da Husqvarna, vencendo uma das passagens pela Extreme Test.

Com o abandono de Bruna Antunes, Janaína Souza fechou a temporada com o seu melhor resultado do ano, um 3.º posto.

Terminou assim o campeonato nacional de Enduro, a única modalidade a conseguir até agora encerrar com sucesso a época em Portugal.

Classificação final da classe Senhoras em Souselas

—

(Foto: One Shot Foto)