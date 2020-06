O campeonato nacional de Enduro vai retomar em Julho com duas rondas que vão definir os campeões nacionais nas classes Elite, Open e Verdes.

Comunicado da FMP de 2 de Junho

Com o regresso do desporto à actividade também os campeonatos nacionais de enduro se preparam para regressar aos trilhos e cumprir a derradeira fase da sua época. Os meses de confinamento ditaram o cancelamento da prova de Fafe e depois de quatro dias pontuáveis o enduro vai mesmo ter as suas decisões em termos de campeonato nacional já no mês de Julho.

Assim sendo a data de regresso do campeonato será o dia 5 de Julho, com Souselas a receber a caravana, seguindo-se depois a 18 de Julho em Águeda a penúltima prova do Mini-Enduro, que juntamente com as Clássicas e a Promo Senhoras irão abrir as hostilidades na cidade da Bairrada e dar início à festa de encerramento do campeonato a realizar logo no dia seguinte.

Ambos os campeonatos terão assim mais duas pontuações que serão decisivas quantos aos títulos nacionais e esperam-se dois grandes eventos de acordo com os pergaminhos dos clubes anfitriões e elevada intensidade na luta entre pilotos que depois de uma paragem forçada podem de novo concentrar os seus esforços no mais importante, a competição.

Estas datas estão naturalmente dependentes de futuras decisões por parte das entidades oficiais (DGS e Ministério da Administração Interna) face à pandemia do Covid19.

Calendário

5 de Julho

CNE CFL – SOUSELAS

18 de Julho

CNME JETMAR – ÁGUEDA

(Mini, Clássicas e Promo Senhoras)

19 de Julho

CNE CFL – ÁGUEDA

22 de Novembro

CNME JETMAR – LOUSÃ

(Mini, Clássicas e Promo Senhoras)